شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديرية الخوخة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.



وذكر المركز انه جرى خلال الفترة من 14 وحتى 20 يناير 2021م ضخ 175.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 236.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وإجراء 16 نقلة لنقل المخلفات من مخيمات النازحين إلى أماكن التخلص منها، واستفاد من هذه الخدمات 6.530 فردا.