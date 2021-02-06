الرئيس هادي يعزي بوفاة المهندس علي حميد شرف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة بوفاة عضو مجلس الشورى ووزير الكهرباء الأسبق المهندس علي حميد شرف الذي وافاه الأجل في القاهرة بعد حياة حافلة بالعطاء.



واشار الى مناقب الفقيد التي جسدها خلال مشوار حياته من خلال تقلده عدد من المناصب القيادية بينها مديراً لمؤسسة الموانئ العامة ووزيراً للأشغال العامة، ووزيراً للكهرباء، وسفيراً لليمن في النمسا، وعضواً في مجلس الشورى.

وعبر الرئيس عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم .. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.