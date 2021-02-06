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بدء الدورة التدريبية الخامسة للمشتغلين بمراكز عزل كورونا بعدن

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت اليوم بعدن الدورة الخامسة لمكافحة العدوى والموجهة للمشتغلين في مراكز العزل الخاصة بفيروس كورونا بمشاركة 25 مشاركا.

الدورة التي تنظمها وزارة الصحة بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن وبدعم من مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الإنسانية، يتلقى خلالها المشاركين على مدى ثلاثة أيام، مهارات نظرية وتطبيقية حول طرق مكافحة العدوى والوقاية الشخصية وطرق إدارتها وكيفية التخلص من النفايات والسيطرة على الوبائيات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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