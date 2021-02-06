شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء الدورة التدريبية الخامسة للمشتغلين بمراكز عزل كورونا بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت اليوم بعدن الدورة الخامسة لمكافحة العدوى والموجهة للمشتغلين في مراكز العزل الخاصة بفيروس كورونا بمشاركة 25 مشاركا.



الدورة التي تنظمها وزارة الصحة بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن وبدعم من مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الإنسانية، يتلقى خلالها المشاركين على مدى ثلاثة أيام، مهارات نظرية وتطبيقية حول طرق مكافحة العدوى والوقاية الشخصية وطرق إدارتها وكيفية التخلص من النفايات والسيطرة على الوبائيات.