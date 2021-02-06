شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة المهندس علي حميد شرف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى نبيل حميد شرف وصالح حميد شرف، عزاهم فيها بوفاة عضو مجلس الشورى المهندس علي حميد شرف، بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.



وأشاد نائب الرئيس في البرقية، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية وكفاءته العملية في مختلف المواقع القيادية والإدارية التي شغلها ومنها وزارة الكهرباء ومديراً لمؤسسة الموانئ العامة، معربا عن خالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وأقاربه وكافة آل شرف، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.