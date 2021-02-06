الارياني يزور ساعة "ليتل بن" ورصيف السواح ويدعو المواطنين للالتفاف حول الدولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

زار وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني اليوم رصيف السواح ومعلم ساعة "ليتل بن" بمديرية التواهي بالعاصمة المؤقتة عدن.



والتقى الوزير بمجموعة من المواطنين وسكان المنطقة الذين ابدوا سعادتهم ومعبرين عن ترحيبهم والتفافهم حول الدولة.

ونقل الوزير للمواطنين تحيات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، لافتا الى أن زيارته تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس للحكومة للالتحام بالمواطنين وتلمس حاجياتهم وهمومهم وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات وتثبيت الأمن والاستقرار بحيث تتهيأ لاستقبال البعثات الدبلوماسية وتفتح أبوابها لاستقبال الزوار والسياح من داخل اليمن وخارجه.

ودعا الوزير المواطنين للالتفاف حول فخامة الرئيس ودعم جهوده في سبيل استعادة الدولة وتوحيد الطاقات والجهود نحو معركة التحرير الكبرى ضد مليشيا الحوثي الارهابية واستعادة العاصمة صنعاء، مشيدا بالدور الأخوي والعروبي للاشقاء في المملكة العربية السعودية الذين قدموا الغالي والنفيس لدعم الشرعية في معركة استعادة الدولة وعلى كافة المستويات.