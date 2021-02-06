محلل سياسي سعودي: معارك الإخوان ضد التحالف تخدم الإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

الخليج 365 - متابعات

اعتبر المحلل السياسي السعودي، خالد الزعتر، أن اعتقال زعيم تنظيم القاعدة، خالد باطرفي، في المهرة فضح سر حملات الإخوان ضد التحالف العربي.



وقال الزعتر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الحملات الإعلامية الإخوانية المشيطنة لدور التحالف العربي كانت تخدم وجود زعيم القاعدة باطرفي الذي تم اعتقاله في عاصمة محافظة المهرة في أكتوبر الماضي.

وكتب الزعتر :"‏لماذا كانت الميليشيات الإخوانية تنشط في تشويه جهود‎الإمارات والسعودية في تحقيق الاستقرار في محافظة المهرة؟".

وتابع "الجواب على ذلك يكشفه وجود زعيم تنظيم القاعدة في‎اليمن خالد باطرفي في محافظة المهرة، وهو ما يعكس تعمق العلاقة بين الإخوان وتنظيم القاعدة".

وأشار الزعتر إلى ‏أن جهود‎السعودية و‎الإمارات، الداعمة للاستقرار وتحقيق التنمية في محافظة المهرة، كانت عقبة أمام تنامي وجود تنظيم القاعدة في هذه المحافظة خاصة وأن هذا التنظيم كان يحاول أن ينشط في المحافظة، وهو ما يؤكده اعتقال زعيم القاعدة في‎اليمن خالد باطرفي فيها