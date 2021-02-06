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234 ألف مستفيد من برامج ومشاريع جمعية الدعوة الخيرية بحضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بلغ عدد المستفيدين من برامج ومشاريع جمعية الدعوة الخيرية بحضرموت اكثر من 234 ألف مستفيد خلال عام 2020م، من خلال تدخلاتها في مجالي التعليم والتوعية.

 

وأوضح أمين عام الجمعية خالد سويدان أن تدخلات الجمعية كانت عبر برامجها في التوعية المجتمعية والتعليم والتمكين وبرامج الحماية النفسي، للإسهام في تعزيز روح السلام والتعايش المجتمعي لرفع معنويات الانسان ليصبح قادراً على الإنتاج والعمل والعطاء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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