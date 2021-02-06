وزارة الاعلام تنعي الصحفي باضاوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

نعت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة اليوم الصحفي فؤاد عوض باضاوي عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين اليمنيين بحضرموت وأمين عام اتحاد الإعلام الرياضي بساحل حضرموت، الذي وافاه الأجل يوم امس بمدينة المكلا.



وعبرت الوزارة عن بالغ الحزن والأسى بفقدان أحد كوادرها بمكتب وزارة الإعلام بساحل حضرموت، مشيدة بمناقب الفقيد الذي كان فاعلا ورقما مميزا في معادلة الحضور الصحفي والإعلامي في مختلف وسائل الإعلام وبالذات الصحفية، ومنها الصحف الصادرة عن مؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر (شبام و30 نوفمبر) وإذاعة المكلا، وعدد من الصحف الرسمية والأهلية على مستوى الوطن، بالاضافة الى مرافقته لعدد من بعثات المنتخبات الوطنية خارج الوطن.

وبعثت الوزارة برقية عزاء ومواساة لأسرة وذوي الفقيد وللوسط الصحفي والاعلامي بهذا الرحيل المبكر.. داعية المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته، ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.