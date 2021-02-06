شكرا لبحثكم عن خبر شركة النفط ترغع اسعار المحروقات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقرت شركة النفط بساحل حضرموت اليوم السبت زيادة جديدة في أسعار المشتقات النفطية بعد أيام من أزمة خانقة.

وذكرت الشركة في تعميم لها أن سعر مادة البترول والديزل سيكون (370 ريال) للتر الواحد من المادتين، يضاف إليها مبلغ مقطوع خمسة ريال بالإضافة إلى عمولة وأجور نقل لوكلاء المحطات وفقا للبعد الجغرافي للمناطق والمديريات.

وكان سعر مادتي البترول والديزل 340 في وادي حضرموت و335 في ساحل حضرموت كفارق لعمولة النقل من خزانات شركة النفط بالمكلا في ظل أزمة مستمرة منذ قرابة الأسبوع.

وقال التعميم إن الزيادة جاءت وفقاً للسياسة التسويقية التي تتبعها الشركة في تحديد أسعار المشتقات النفطية، واحتساب الكلفة وفقاً لعروض الأسعار بما يتناسب مع سعر البورصة العالمية، وسعر صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني.

وأضافت أن الزيادة جاءت نظراً لعدم استقرار الصرف خلال الأشهر الماضية مما تسبب في تحمل الشركة خسائر مالية باهظة لدعم ثبات سعر مادتيّ البترول والديزل لمدة ثلاثة أشهر سابقة.

وأشارت إلى أن الزيادة أتت بحسب عروض أسعار التوريد الأخيرة وعدم قبول الموردين للتوريد بالأسعار الحالية للسوق المحلي، ولما تقتضيه المصلحة العامة ولضمان عدم انقطاع المشتقات النفطية للسوق المحلي.