شكرا لبحثكم عن خبر اليمن.. وصول بعثة أوروبية إلى عدن لبحث فرص السلام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/ شكري حسين/ الأناضول

وصلت بعثة من الاتحاد الأوروبي، السبت، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، لبحث فرص السلام مع الحكومة.

وتعد الزيارة هي الأولى من نوعها لوفد أوروبي، منذ عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، قادمةً من السعودية، في 30 ديسمبر/كانون أول الماضي.

وذكر مصدر حكومي، مفضلا عدم نشر اسمه، للأناضول، أن البعثة تضم سفراء فرنسا وهولندا وبلجيكا والنرويج وألمانيا وفنلندا والسويد وإيرلندا (في اليمن).

وأضاف المصدر، أن الوفد وصل اليوم (السبت) إلى عدن عبر طائرة خاصة (لم يحدد الوجهة القادمة منها)، "للقاء الحكومة وبحث جملة من القضايا المتعلقة بفرص السلام في اليمن".

وأضاف: "توجهت البعثة فور وصولها إلى قصر معاشيق الرئاسي بحي كرتير، للقاء رئيس الحكومة معين عبد الملك ووزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك".

والحكومة الحالية تشكلت في 18 ديسمبر الماضي، من 24 وزيرا مناصفة بين الشمال والجنوب، بناء على اتفاق الرياض، الذي كان يهدف لإنهاء التوتر بين الحكومة اليمنية السابقة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا بين القوات الحكومية المدعومة من تحالف عربي تقوده السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا.

وأودت الحرب بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.