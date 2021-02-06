القائم بأعمال الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع يطلع على خطط ثلاث من دوائر الأمانة العامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

الخليج 365 - المكلا

اطلع القائم بأعمال الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع القاضي أكرم نصيب العامري اليوم بمقر مؤتمر حضرموت الجامع بالمكلا على خطط دوائر السياسية والإعلامية والمالية بالأمانة العامة بما يعزز دور ونشاط المؤتمر.



وأستعرض رؤساء الدوائر السياسية والإعلامية والمالية الأنشطة والخطط السابقة واتجاهات عملها المستقبلي.

وحث القائم بأعمال الأمين العام رؤساء الدوائر الثلاث على وضع خطط دوائرها للفترة القادمة مستوعبة توسع نشاط المؤتمر ، مشددًا على تفعيل أنشطة دوائر الأمانة العامة بما يواكب تطورات وتوسعات المرحلة القادمة المعززة لدور دور مؤتمر حضرموت الجامع وتنفيذ مخرجاته الملبية لتطلعات الحضارم ومستقبلهم