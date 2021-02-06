شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إخوان شبوة يهربون النفط إلى مناطق سيطرة الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

الخليج 365 - شبوة

أفادت مصادر محلية في محافظة شبوة، بأن سلطات الإخوان تواصل تهريب النفط إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بمحافظة البيضاء بأسعار مضاعفة.



وتداول ناشطون تسجيلات مصورة بوادي خورة بمديرية مرخة السفلى محافظة شبوة، يظهر سيلا من القواطر ذاهبة إلى محافظة البيضاء، في وقت تعيش محافظة شبوة أزمة في المشتقات النفطية والكهرباء.

وبحسب المصادر، فإن عمليات التهريب وبيع المشتقات النفطية تجري من قبل سلطات شبوة الإخوانية