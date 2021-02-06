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جرعة جديدة في أسعار المحروقات بحضرموت

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اليمن العربي - عبدالله محسن الشادلي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جرعة جديدة في أسعار المحروقات بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي

أعلنت شركة النفط بساحل حضرموت، جرعة جديدة في اسعار المحروقات، اليوم السبت 6 فبراير/شباط.

 

 

وشهدت مناطق ساحل حضرموت، جنوب شرق البلاد، أزمة خانقة في المحروقات منذ يوم الجمعة الماضية.

 

 

ودخلت مدينة المكلا الأزمة، يوم يوم الجمعة، 29 يناير/كانون الثاني، واصطفت المركبات - المليئة بالعوائل - أمام محطات الوقود للتزود بالبنزين الذي سرعان ما نفذ إثر تقليص الكميات، التي لوحت بتسعيرة جديدة للمحروقات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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