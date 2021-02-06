شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جرعة جديدة في أسعار المحروقات بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي

أعلنت شركة النفط بساحل حضرموت، جرعة جديدة في اسعار المحروقات، اليوم السبت 6 فبراير/شباط.



وشهدت مناطق ساحل حضرموت، جنوب شرق البلاد، أزمة خانقة في المحروقات منذ يوم الجمعة الماضية.

ودخلت مدينة المكلا الأزمة، يوم يوم الجمعة، 29 يناير/كانون الثاني، واصطفت المركبات - المليئة بالعوائل - أمام محطات الوقود للتزود بالبنزين الذي سرعان ما نفذ إثر تقليص الكميات، التي لوحت بتسعيرة جديدة للمحروقات.