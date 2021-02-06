مدير أمن ساحل حضرموت يعزي الشيخ خالد العامري واسرة الاعلامي فؤاد باضاوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

بعث وكيل وزارة الداخلية لشؤن المحافظات الشرقية مدير الامن والشرطة بساحل حضرموت اللواء الركن سعيد علي العامري برقية عزاء ومواساة للشيخ خالد عبدالله العامري رئيس نادي الاحرار الرياضي بتاربة نائب مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت لشئون المديريات الصحراوية في وفاة والدته ولاسرة الفقيد الاعلامي فؤاد عوض باضاوي عضو مجلس إدارة نقابة الصحافيين محور حضرموت, امين عام اتحاد الاعلام الرياضي بساحل حضرموت الذي وافته المنية مساء اليوم

