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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير أمن ساحل حضرموت يعزي الشيخ خالد العامري واسرة الاعلامي فؤاد باضاوي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021
الخليج 365 - المكـلا
بعث وكيل وزارة الداخلية لشؤن المحافظات الشرقية مدير الامن والشرطة بساحل حضرموت اللواء الركن سعيد علي العامري برقية عزاء ومواساة للشيخ خالد عبدالله العامري رئيس نادي الاحرار الرياضي بتاربة نائب مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت لشئون المديريات الصحراوية في وفاة والدته ولاسرة الفقيد الاعلامي فؤاد عوض باضاوي عضو مجلس إدارة نقابة الصحافيين محور حضرموت, امين عام اتحاد الاعلام الرياضي بساحل حضرموت الذي وافته المنية مساء اليوم
وترحم الوكيل العامري لكل من الفقيدين سائلا المولى جل في عليائه بان يغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
اللواء سعيد علي العامري
وكيل وزارة الداخلية للمحافظات الشرقية
مدير الامن والشرطة بمحافظة حضرموت / الساحل