السعدي يحذر من كارثة انهيار خزان صافر بعد تعنت ميليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

عقد مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي اليوم اجتماع افتراضي مع مندوبة المملكة المتحدة لدى الامم المتحدة بربرا وودورد.



جرى خلال اللقاء بحث المستجدات السياسية والاوضاع الانسانية في اليمن، واستعراض جهود الحكومة اليمنية الهادفة لتحقيق الامن والاستقرار والتعافي الاقتصادي وتفعيل مؤسسات الدولة رغم التحديات الاقتصادية والانسانية الكبيرة، ومناشدته المجتمع الدولي دعم هذه الجهود لمواجهة تلك التحديات.

وجرى التطرق للدور الايراني التخريبي في اليمن ودعمه لمليشيا الحوثي الانقلابية وانتهاكه لقرارات مجلس الامن، المتصلة بحظر توريد الاسلحة لاطالة امد الحرب.. مؤكدا حرص الحكومة على دعم جهود الامم المتحدة عبر مبعوثها الخاص الى اليمن، وانخراطها الايجابي مع كل الدعوات والمقترحات لبلوغ خيار السلام الشامل والمستدام المبني على المرجعيات المتفق عليها، لانهاء الصراع والمعاناة الانسانية للشعب اليمني.

وتطرق السفير لملف الناقلة صافر ومماطلة وعرقلة مليشيات الحوثي لفريق الامم المتحدة الفني من الوصول الى الخزان لتقييم حالته والقيام بالصيانة الاولية وتفريق النفط منه، واستخدام المليشيات هذا الملف للمساومة وابتزاز المجتمع الدولي وقنبلة موقوته لليمن ودول المنطقة.

وجدد السعدي دعوة الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي الى تغيير اسلوب تعامله مع تلك المليشيات.. مطالبا مجلس الامن مجددا بتحمل مسؤولياته واتخاذ اجراءات صارمة ضد الحوثيين قبل ان تتعرض دول المنطقة والعالم لاسواء كارثة انسانية وبيئية.

فيما ادانت المندوبة البريطانية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف الحكومة في مطار عدن الدولي ونقلت تعازيها في ضحايا الهجوم.. مؤكدة دعم بلادها لجهود المبعوث الخاص الى اليمن للوصول الى سلام، والعمل على دعم خطة الاستجابة الانسانية لعام 2021م.