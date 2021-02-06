زيادة سعرية جديدة في أسعار الوقود بحضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - أقرت شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت، اليوم السبت، زيادة سعرية جديدة في أسعار المشتقات النفطية.



وبحسب القرار الجديد سيكون سعر مادتي البترول والديزل (370) للتر الواحد بدلاً عن 335 في السابق.



وأرجعت ذلك، لارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني، ولعروض الأسعار بما يتناسب مع سعر البورصة العالمية.



وقالت في بيان لها حصل "يمن شباب نت"، على نسخة منه، "إن العمل يبدأ بهذا القرار، من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من اليوم السبت.



وأضافت الشركة مبلغ مقطوع 5 خمسة ريال بالإضافة إلى عمولة وأجور نقل لوكلاء المحطات وفقاً للبُعد الجغرافي للمناطق والمديريات، وحذرت المخالفين باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المتلاعبين بالأسعار .



وأهابت بجميع الوكلاء الالتزام بما جاء في هذا القرار، خدمة للصالح العام.



