شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. التلال يواجه الشعلة في افتتاح الدوري اليمني يوم١٥فبراير الجاري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل .. التلال يواجه الشعلة في افتتاح الدوري اليمني يوم١٥فبراير الجاري.. القرعة سحبت قبل قليل وهذه تقابلات الجولة الأولى. رسميا : الاسبوع الأول الدوري اليمني التلال - الشعلة اهلي صنعاء - وحدة عدن فحمان - اليرموك أتحاد اب - وحدة صنعاء شعب حضرموت - الهلال العروبة - الصقر شعب اب - شباب الجيل

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