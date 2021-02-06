حضرموت.. سيئون تحيي اليوم العالمي للسرطان بحفل فني وخطابي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

نظم فرع مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان (أمل) بوادي حضرموت والصحراء، حفل فني وخطابي تزامناً مع اليوم العالمي للسرطان 4 فبراير واليوم العالمي لسرطان الطفل 15 فبراير، وفعاليات الحملة الخليجية السادسة المشتركة للتوعية من السرطان فبراير 2021م.



وفي الاحتفال الذي حضره وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، أشاد وكيل المحافظة المساعد عبدالهادي التميمي بالجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة تجاه مرضى السرطان..مؤكدا دعم السلطة المحلية ومساندتها للمؤسسة لتحقيق أهدافها النبيلة .

وأوضح رئيس فرع المؤسسة بوادي حضرموت والصحراء صالح باجرش، الجهود التي تبذل في سبيل حماية المجتمع من خطر السرطان عبر الدراسة العلمية الجادة والتثقيف الواعي وتقديم الدعم المادي والمعنوي، لافتا بأن اجمالي تدخلات المؤسسة للمرضى على مدى الست السنوات الأخيرة بلغت أكثر من مائة مليون ريال .

وألقيت في الاحتفال، كلمة لعضو مجلس الأمناء بالمؤسسة الدكتور عبدالقادر بايزيد ، وأخرى للمدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور وليد البطاطي أكدت جميعها على ضرورة تظافر الجهود والوقوف مع المؤسسة لمساندة مرضى السرطان والتخفيف من معاناتهم .