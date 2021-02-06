التميمي يطلع على استعدادات نادي شعب حضرموت للموسم الرياضي المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي،على استعدادات نادي شعب حضرموت لمنافسات دوري الدرجة الأولى في كرة القدم للموسم الحالي المزمع انطلاقه خلال الأيام القليلة القادمة.



وتعرف وكيل المحافظة المساعد بحضور مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بحضرموت الوادي والصحراء رياض الجهوري، من رئيس النادي عامر بن مرضاح، على جاهزية النادي للموسم الرياضي وأبرز الصعوبات والتحديات والسبل الكفيلة للتغلب عليها للحفاظ على اللقب واسعاد الجماهير الرياضية.

وأكد الوكيل التميمي دعم قيادة السلطة المحلية بوادي حضرموت والصحراء لممثل حضرموت وسفيرها في دوري الدرجة الأولى، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهه وفق الامكانيات المتاحة.