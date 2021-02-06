محافظ الحديدة يناقش مع مدير مكتب (الاوتشا) الاوضاع الانسانية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر مع مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (الاوتشا) في اليمن سجاد محمد، الاوضاع الانسانية في المحافظة.



واستعرض المحافظ طاهر، خطط المحافظة لمعالجة الوضع الإنساني في المديريات المحررة وخاصة في المناطق النائية..مؤكداً على أهمية تقديم الدعم العاجل في المجال الصحي والمياه والغذاء وسوء التغذية الحاد..لافتاً الى التحديات والصعوبات التي تواجه المحافظة في تغطية الإحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف خصوصا في ظل استمرار تدفق النازحين من المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

من جانبه، ثمن مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جهود السلطة المحلية بمحافظة الحديدة المقدمة للمنظمات وسير أعمالها..مؤكداً اهتمامهم بالمحافظة والتركيز عليها في خطة الاستجابة الإنسانية الطارئة للعام 2020-2021م.