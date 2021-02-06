قصف حوثي مكثف على منازل المواطنين في التحيتا جنوبي الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

قصفت مليشيات الحوثي، المصنفة إرهابياً، في وقت متأخر من مساء الجمعة 5 فبراير/ شباط 2021، بقذائف المدفعية منازل المواطنين جنوب مركز التحيتا جنوب الحديدة، بصورة كثيفة.

وأوضحت مصادر عسكرية، بأن الأعيان السكنية في مدينة التحيتا تعرضت لعمليات قصف وحشي واستهداف ممنهج شنته مليشيات الحوثي، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

وذكرت المصادر، أن المليشيات قصفت بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 منازل المواطنين جنوب مركز المدينة بصورة كثيفة منذ ساعات الصباح الأولى