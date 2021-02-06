شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيات الحوثية تطلق صاروخاً على حي منظر جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

أكدت مصادر محلية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، سقوط صاروخ على حي منظر السكني بمديرية الحوك، أطلقته مليشيات الحوثي الإرهابية من مناطق سيطرتها في المحافظة.



وذكرت المصادر، أن المليشيات الحوثية أطلقت صاروخاً على الأحياء السكنية في حي منظر.

وقالت المصادر، إن الصاروخ الحوثي أحدث دوي انفجار عنيف هز الأحياء السكنية، ما تسبب بترويع المدنيين القاطنين في منازلهم.

وشهد حي منظر السكني عمليات إرهابية مماثلة من مليشيات الحوثي، خلال الأيام الماضية، أسفر عن تدمير عشرات المنازل ونزوح ساكنيها