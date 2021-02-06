قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي وتدمير أطقم وعربات ومخازن أسلحة بقصف مدفعي في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

الخليج 365 ـ مأرب

تضاعفت خسائر المليشيا الحوثية في العتاد والأرواح، خلال الساعات الماضية، جرَّاء قصف مدفعي مكثّف للقوات الحكومية، في محافظة مأرب (شرقي اليمن).



وذكر مصدر عسكري ميداني، أن 4 عناصر، على الأقل، من مليشيا الحوثي الإرهابية، قتلوا في قصف مدفعي للقوات الحكومية، استهدف مواقع وتجمعات لهم في مديرية جبل مراد.

وبين المصدر أن عدداً آخر من الحوثيين أصيبوا، فضلاً عن تدمير مجموعة من الأطقم والعربات القتالية ومخازن أسلحة وذخائر.

في السياق، شنت مدفعية الحكومية قصفاً مماثلاً، استهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في مديرية صرواح غرب مدينة مأرب.

وأفادت مصادر ميدانية أن القصف أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصر المليشيا ودك تحصيناتها وتدمير آليات عسكرية