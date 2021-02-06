نجاة القائد ابوعرب من محاولة اغتيال بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - نجا نائب قائد قوات الحزام الامني بعدن من محاولة اغتيال نفذها مجهولون مساء الجمعة. واطلق مسلحون كانوا قد نفذوا كمينا النار بكثافة على سيارة كان يستقلها النقيب عبدالله عبدالخالق المنصري المعروف بابو عرب. ووقعت حادثة اطلاق النار بالقرب من مدينة انماء الجديدة. ونجا ابو عرب من محاولة الاغتيال باعجوبة

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