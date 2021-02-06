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استقرار أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في حضرموت

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استقرار أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

الخليج 365 - المكـلا

رصد مراسل " الیمن العربي "، اليوم، أسعار اللحوم والخضروات والفواكه في محافظة حضرموت كبرى محافظات البلاد، للكیلو الواحد ویتفاوت سعرها مع متوسط قیمتها فیما یلي :

 

- الموز = 500 ریال

- التفاح المحلي = 1200 ریال

- التفاح الخارجي = 1700 ریال

- البرتقال الخارجي= 1800

 

- الباذنجان = 300 ریالا

- الكوسة = 600 ریال

- البصل = 500 ریال

- الثوم = 1300

- الجزر = 800 ریال

- الخیار = 800 ریال

- اللیمون = 500 ریال

- الطماطم = 1000 ریال

- البطاطس = 500 ریال

 

- لحوم الأغنام = 5000 ریال

- لحوم الابل = 5000 ریال

- لحوم الأبقار = 4500 ریال

- سمك الثمد = 2000 ریال

- سمك القرش "اللخم" = 7000 - 4000 ريال

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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