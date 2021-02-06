عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأ التواصل مع الكونجرس.. 3 مهام للمبعوث الأمريكي لليمن

السبت 6 فبراير 2021

الخليج 365

بدأ المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثى ليندركينج، اتصالاته لمناقشة الجهود الأمريكية لإنهاء الحرب في اليمن.



إلى ذلك، قال المكتب الصحفي لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، إن المبعوث الخاص ليندركينج، بدأ تواصله مع الكونجرس لمناقشة التزام الولايات المتحدة بدعم جهود مارتن غريفثس لإيجاد حل سياسي في الحرب باليمن.

وأضاف أن المبعوث الأمريكي يتطلع إلى التواصل مع الأعضاء والموظفين في الكونجرس خلال الأسابيع القادمة بشأن هذه المسألة المهمة للغاية.

مهام المبعوث

في السياق، قالت السفارة الأمريكية لدى اليمن، إن المبعوث الأمريكي الخاص الذي جرى تعيينه فيي اليمن سيكون لديه ثلاث مهمات أساسية.

وأضافت نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن تسمية تيم ليندركينج من قبل الرئيس بايدن مبعوثاً خاصاً للولايات المتحدة إلى اليمن جاء لخبرته في المنطقة حيث عملا سابقا نائبا للسفير الأمريكي في الرياض، وفي سفارتها في الكويت.

وأشارت إلى أن خبرته ستكون مهمه في تسهيل المساعدات الإنسانية، والاستيراد التجاري للسلع الأساسية، بالإضافة إلى تنشيط الدبلوماسية الأمريكية مع الأمم المتحدة وغيرها لإنهاء الحرب في اليمن.