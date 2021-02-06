شكرا لبحثكم عن خبر تقرير : حُزمة مشاريع "مُؤَسَّسةِ يافع للعملِ والإنجازِ" لعام 2020م والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

*خاص- إعلام المؤسسة*

شهد عام 2020م الماضي عطاءًا لا محدودًا مُنْذُ أن بدأ العام وحتى نهايته ، مُنجَزات المُؤَسَّسة والتي تمت بإشراف ومتابعة من الرئيس و إدارة وفرق المؤسسة ، أشاد بها الجميع من الشخصيات الاجتماعية والسلطات المحلية وغيرهم، و تحولت المؤسسة لمحطة تحمل الخير إلى جميع أرجاء الوطن .

ومنذ تأسيس مؤسسةِ يافع للعملِ والإنجازِ وإلى هذه اللحظة تنوعت إنجازات المؤسسة والمشاريع المنفذة من قبلها وسنستعرضُ هُنا إنجازاتها والمشاريع المُنفذة خلال عام 2020م فقط مرفقة بالأرقام والمبالغ المالية التي صُرِفت عليها بِدعمٍ سخي مِن رجال الخير والمال والأعمال .

وقدمت مؤسسةِ يافع للعملِ والإنجازِ خلال عام 2020م أعمال خيرية وإنسانية وإجتماعية، مساعدات للمحتاجين من النساء والأطفال والعجزة وذوي الإحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى خدمات أخرى في مجال التنمية المستدامة وتمكين المجتمع في كافة الجوانب الحياتية و تعزيز أهمية العمل ومعايير الجودة والشفافية و الشراكة المجتمعية في كافة مناحي الحياة..

*إستجابة عاجلة لتخفيف المأساة*

مُنْذُ تعرض العاصمة عدن للسيول والأضرار الكبيرة والبالغة التي لحقت بالمحافظة وبالمواطنين حضرت مؤسسةِ يافع للعملِ والإنجازِ بقوة إلى جانب أهالي عدن وساندتهم في مختلف الأشكال ،وشكلت حُضُورًا فاعِلًا في الجوانب الإنسانية، سَوَاءًا أكان ذلك في إيصال المواد الإغاثية للسكان أو في جانب إعادة التأهيل والصيانة بإعتماد ميزانية خاصة لحملة (دعم وإغاثة المتضررين بسيول عدن) وصلت إلى 1.000.000 ريال سعودي ولا تزال المؤسسة تؤدي دورها الإنساني حتى الآن في عموم المناطق وتتواجد حيث تكون الحاجة للمساعدة والدعم.

ونفذت مؤسسةِ يافع للعملِ والإنجازِ حملات دعم ، شملت حملة دعم أسر فقراء منطقة مشألة بيافع بمبلغ 360.000 ريال سعودي ، وتتضمن أيضا حملة توزيع زكاة الفطر على أسر فقراء عدن بمبلغ 90.350 ريال سعودي وحملة إفطار صائم بميزانية تصل إلى 70.000 ريال سعودي.

*دعم الخدمات الصحية المُنقذة للحياة*

شهد عام 2020م عددًا من التطورات والأزمات على الصعيد الصحي والدولي والمحلي مما شكل تهدِيدًا مُبَاشِرًا على حياة المواطنين تمثل بتفشي مرض فيروس كورونا (19-COVID) ، ليتم تدشين على إثرها حملات لمجابهة وباء كورونا وحملات الرش الضبابية وذلك بدعم وتمويل من مؤسسةِ يافع للعملِ والإنجازِ وبالتنسيق مع مكاتب الصحة والسكان بالمحافظات.

في مديريات يافع كاملة، مولت المؤسسة دعم المستشفيات للوقاية من فيروس كورونا (19-COVID) و منع وصوله أو إنتشاره وذلك في إستجابة سريعة بعد دعوة الجهات الصحية ما حدا بالمؤسسة إلى التدخل للبدء الفوري في عمليات المكافحة لدرء مخاطرها على حياة السكان بمبلغ 47.000 ريال سعودي.

تلاها دعم المؤسسة للمراكز الصحية بمحافظات عدن وأبين و محافظة لحج ومديريات يافع بمبالغ تصل إلى 660.000 ريال سعودي لمكافحة الحميات وفيروس كورونا (19-COVID) والبعوض والحشرات الناقلة للأوبئة.

من جانبه، وفي تصريح خاص "لإعلام المؤسسة" أعرب مدير مكتب الصحة العامة في مديريات يافع قاسم قحطان محسن، عن جزيل الشكر لمؤسسةِ يافع للعملِ والإنجازِ ولدورها الصحي على ما تقدمه من أعمال مُؤكدًا أن القائمون عليها يعلمون أهمية حياة وصحة المواطنين، وأن مشاريعها لا تعد ولا تحصى خاصة في مجالات الصحة ودعم المستشفيات.

في غضون ذلك وخلال العام، قامت المؤسسة بدعم مشروع مستشفى الداكن بمديرية المفلحي بيافع بـ 50.000 ريال سعودي وكذلك مشروع (سفلتت مساحة مستشفى أكتوبر ومخرج سوق أكتوبر) بـ 310.000 ريال سعودي..

*تطبيع الحياة*

بمتابعة مستمرة من إدارة المؤسسة ، ركزت مشاريع المؤسسة خلال عام 2020م على مجال التنمية المستدامة وتطبيع الحياة من خلال مشاريع كبرى كشق الطرقات وأخرى كالمسح الشامل لأشجار البُن ومصادر المياه بمديريات يافع ما يمثل بحد ذاته ثورة جديدة ستزيد الإنتاج المحلي وتصديره إلى العالم بجودة عالية ..

وتقود مُؤَسَّسة يافع للعملِ والإنجازِ ثورة الطُّرُقات بمديريات يافع والتي تهدف إلى تسريع العمل في مشاريع الطرق وصيانتها والبنية التحتية و إنجاز تلك المشاريع بأقل مدة، وكان أبرز المشاريع خلال عام 2020م : مشروع الطريق الإستراتيجي الهام بئر العروس وادي بن جعفر المفلحي بتكلفة 1.000.000 ريال سعودي والذي يمثل شريانًا جدِيدًا للحياة وطريقًا يربط عدة محافظات ببعضها البعض بدلًا عن نقيل الخلا، وكذلك مشروع دعم طريق مشألة الطالبي بتكلفة 32.000 ريال سعودي.

ودُشِّنت أعمال المسح الشامل لأشجار البُن والمياه ومصادرها في عموم مديريات يافع ، بمحافظتي لحج وأبين برعاية من مُؤَسَّسة يافع للعملِ والإنجازِ وإشراف من وزارة الزراعة والري بتكلفة 130.000 ريال سعودي.

ولأن الكهرباء جزء لايتجزء من التنمية فقد نفذت المؤسسة مشروع بناء سور لكهرباء مديرية لبعوس - يافع بإجمالي 140.000 ريال سعودي

يذكر أن يافع للعملِ والإنجازِ تمثل إشراقة فجر جديد في مجال العمل المؤسسي والتنمية المستدامة في عموم المحافظات..