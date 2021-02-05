شكرا لبحثكم عن خبر اندية عدن تقرر الغياب عن اجتمع دعا له اتحاد العيسي في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أندية عدن تعتذر عن حضور اجتماع قرعة الدوري

عدن / مختار محمد حسن :

وصل إلى مسامعنا إن أندية عدن أقرت بتعذر حضور منذوبيها قرعة الدوري العام لأندية الدرجة الأولى ، والتي حددها الاتحاد اليمني العام لكرة القدم بيوم غداً السبت القادم الموافق 6 فبراير موعدا لسحب القرعة في صنعاء .

وكان الاتحاد العام لكرة القدم اعلن في بيان له في يناير الماضي يوم 15 فبراير الحالي موعدا لتدشين الدوري العام لأندية الدرجة الأولى والذي سيقام بنظام (الكل مع الكل) على مرحلتين ذهابا وإيابا .