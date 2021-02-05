الجبير: السعودية وأمريكا سيواصلان العمل ضد الأعداء سويًا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 فبراير 2021

وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه كان تاريخيًا"



وعبر في سلسلة تغريدات على موقع تويتر اليوم الجمعة عن تطلع المملكة إلى العمل مع أصدقائنا في الولايات المتحدة لإنهاء النزاعات ومواجهة التحديات، قائلا: "كما فعلنا منذ أكثر من 7 عقود".

وأشار إلى أن السعودية وأميركا بذلتا التضحيات في تحرير الكويت ومحاربة القاعدة في اليمن وداعش في سوريا.

وشدد على أن البلدين سيواصلان الوقوف معًا لمواجهة الأعداء المشتركين.

وأشاد بتأكيد الرئيس الأمريكي بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لحل النزاعات والتعامل مع التحديات.