خالد بن سلمان يعلق على تصريحات بايدن حول اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 فبراير 2021

عقّب نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن بأن الحرب في اليمن يجب أن تتوقف.



وقال الأمير خالد في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية بتويتر: "نرحب ببيان الرئيس بايدن التي تؤكد الالتزام بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لحل النزاعات والتعامل مع الاعتداءات مع إيران وأذرعها في المنطقة كما هو الحال خلال الـ7 عقود، نتطلع للعمل مع أصدقائنا في الولايات المتحدة حول هذه التحديات.."

وتابع الأمير في تغريدة منفصلة: "تفتخر المملكة بأن تكون الداعم الأول لليمن عبر المساعدات إنسانية وغيرها، وسنستمر بالعمل مع حلفائنا نحو رفع الوضع الإنساني وتطبيق تسوية سياسية مستقرة".

وأضاف: "تؤكد المملكة استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث ودعمها للشرعية اليمنية سياسياً وعسكرياً في مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران في كل الجبهات وبكل حزم".