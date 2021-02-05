اعتقال زعيم القاعدة في اليمن ومقتل نائبه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 فبراير 2021

كشف تقرير أعدته الأمم المتحدة عن اعتقال زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وجزيرة العرب، المدعو خالد باطرفي في عملية أمنية.



ولفت التقرير إلى القبض على القيادي الإرهابي في أكتوبر الماضي في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة، ومقتل نائبه سعد عاطف العولقي في العملية نفسها.

ويعد التقرير أول تأكيد رسمي باعتقال باطرفي، غير أنه لم يكشف مكان تواجد باطرفي أو تفاصيل عن العملية.