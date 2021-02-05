حضرموت: تجدد الوقفات الاحتجاجية المطالبة بفتح مطار الريان الدولي

المنامة - ياسر ابراهيم - طالبت، الوقفة الاحتجاجية العاشرة، اليوم الخميس، أمام ديوان محافظة حضرموت، بسرعة فتح مطار الريان الدولي.

وتأتي هذه المطالبة، نتيجة للمعاناة التي تسببت في تأخر افتتاحه، للكثير من الناس وفي مقدمتهم المرضى وكبار السن، الذين يحتاجون إلى السفر خارج الوطن .

وأكد المحتجون، على تفعيل مراقبة الأسعار، ومنع الاحتكار ووضع حلول لمواجهة تردي الوضع المعيشي لدى المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وكذا تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومحاربة الفساد المالي والإداري .

يذكر أن هذه، الوقفة الاحتجاجية العاشرة، التي تقام للاسبوع العاشر على التوالي، التي تطالب بجملة من الخدمات للمواطنين في ساحل ووادي حضرموت.

ويستمر إغلاق مطار الريان، منذ قرابة الخمسة أعوام، وحولته الإمارات إلى ثكنة عسكرية وسجون سرية للمعارضين لمشاريعها في حضرموت.