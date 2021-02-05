مارتن جريفيث: تعيين ليندركينج مبعوثا لواشنطن إلى اليمن "خطوة إيجابية لتعزيز السلام" 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 فبراير 2021

الخليج 365- متابعات

أكد مارتن جريفيث، المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مساء الخميس، أن تعيين تيم ليندركينج، مبعوثا للولايات المتحدة إلى ‎اليمن"خطوة إيجابية نحو تعزيز الانخراط الدولي والدبلوماسي".



وقال جريفيث في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"،:"تهاني الحارة لتيم ليندركينج على تعيينه مبعوثا للولايات المتحدة إلى اليمن".

وتطلع المبعوث الأممي للعمل مع المبعوث الأمريكي الجديد من أجل إعادة اليمن إلى مسار السلام. وعين الرئيس الأمريكي في وقت سابق اليوم تيم ليندركينج، وهو مسؤول مختص في السياسة الخارجية، مبعوثا خاصا للإدارة الأمريكية إلى اليمن.

وأعلن بايدن إنهاء الدعم الأمريكي للأعمال الهجومية في اليمن، مؤكدا أن إدارته ستدعم مبادرة بقيادة الأمم المتحدة لفرض وقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام.