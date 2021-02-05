عاجل.. الحكومة الشرعية تعلق على خطاب اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 فبراير 2021

الخليج 365 - متابعات

رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الجمعة، بما ورد في خطاب الرئيس الامريكي جو بايدن بالتأكيد على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية.



وقالت وزارة الخارجية في بيان لها :"نرحب بتعيين تيم ليندركينج كمبعوث خاص لليمن وهو ما يعد خطوة أخرى مهمة تتخذها الولايات المتحدة الصديقة ضمن مساعيها الداعمة والمساندة للحكومة والشعب اليمني لإنهاء الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران".

وجددت الحكومة إلتزامها التام بالعمل مع من وصفتهم بـ "الأشقاء في تحالف دعم الشرعية (الذي تقوده السعودية) وأعضاء المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي يجلب السلام الشامل والمستدام في اليمن.

وأكدت بأن الحل السياسي يجب أن "يستند على المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216".