مأرب تحدد الـ10 من فبراير الجاري موعدًا لإقامة معرضها الأول للكتاب 

المنامة - ياسر ابراهيم - أقرت اللجنة الإشرافية لإقامة معرض مأرب الأول للكتاب، في إجتماعها اليوم الخميس، برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، تحديد يوم العاشر من فبراير الجاري موعدًا لإقامة المعرض.

واستكملت اللجنة استعدادتها لتنظيم هذه الفعالية الثقافية الأولى في المحافظة، والتي ستشهد مشاركة 20 دار نشر محلية وعربية، و15 ألف عنوان، إلى جانب مشاركة شخصيات ثقافية وادبية وفنية وسياسية في الفعاليات المصاحبة للمعرض.

وبحسب وكالة سبأ، فقد تطرق الإجتماع إلى البرنامج العام للمعرض الذي سيستمر 10 ايام والفعاليات المصاحبة والترتيبات اللازمة الامنية واللوجستية له.

وفي الإجتماع، شدد الوكيل الباكري على ضرورة أن يكون التنظيم لهذه التظاهرة الثقافية التي تشهدها المحافظة لأول مرة، بمستوى يليق بهذا الحدث.

ودعا الباكري إلى مضاعفة الجهود من أجل إنجاح الترتيبات اللوجستية بدءًا بتجهيز المعرض، ووصول الكتب التي ستشارك بها دور النشر، مرورًا بوصول الوفود وإقاماتهم، ثم انطلاق المعرض وبرنامج الفعاليات المصاحبة وحركة الزائرين للمعرض وغيرها من الترتيبات.

وأكد على ضرورة أن تعكس الفعاليات المصاحبة للمعرض من محاضرات وندوات ثقافية وادبية وفنية وفلكلورية، عراقة وغنى المحافظة بالموروث الثقافي والحضاري وتراث انساني عالمي والذي تزخر به مأرب ويعد واحد من المقاصد السياحية العالمية.