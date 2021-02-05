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السعودية ترحب بالتزام بايدن بالتعاون في الدفاع عن سيادة المملكة ضد هجمات الحوثي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

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ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم الخميس، أن السعودية رحبت بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يتعلق بالتزام الولايات المتحدة في التعاون مع المملكة في الدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تواجهها.

كما نقلت الوكالة عن بيان القول إن المملكة "تؤكد على موقفها الثابت في دعم التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وترحب بتأكيد الولايات المتحدة على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية، لحل الأزمةاليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي مارتن جريفيث".

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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