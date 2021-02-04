وزير الإتصالات يتفقد سير العمل في عدد من مكاتب البريد بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وزير الإتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور، نجيب منصور العوج، اليوم الخميس، سير العمل في عدد من مكاتب الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي في العاصمة المؤقتة عدن .



وأطلع الوزير خلال زيارته على آلية وعملية صرف مرتبات المتقاعدين في القطاع المدني والتي بدأت اليوم عبر مكاتب البريد في مختلف المحافظات .

وحث الوزير القائمين على مكاتب البريد على تنظيم وتسهيل إجراءات صرف المرتبات .. مشدداً على ضرورة رفع وتيرة العمل وتسهيل المعاملات وتقديم مختلف الخدمات البريدية الإلكترونية للمواطنين .

وإلى ذلك التقى وزير الإتصالات وتقنية المعلومات بمسؤولي القطاعات المعنية بمشروع تطوير وتحسين خدمات الإنترنت .

وجدد وزير الإتصالات خلال اللقاء التأكيد على اهتمام الحكومة بتحسين وتطوير خدمات الإنترنت وتوسيع نشاطها ليستفيد المواطنين في مختلف انحاء البلاد وكذا إستخدامها في مختلف الأنشطة الصحية والتعليمية والأعمال والبنوك .. مشدداً على أهمية تطوير منظومة (عدن نت) واستكمال توسعة محطاتها وأبراجها لمواجهة الطلبات المتزايدة من جانب المشتركين وتحسين مستوى خدمة 4G وإطلاق العديد من المبادرات لتشجيع القطاع الخاص

وأشار إلى ضرورة إطلاق العديد من المبادرات لتشجيع القطاع الخاص في الإنخراط بمشاريع البنية التحتية لقطاع الإتصالات وتقنية المعلومات .