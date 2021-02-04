شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جو بايدن: ندين الهجمات الصاروخية على السعودية وسندعمها للحفاظ على أمنها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، الهجمات الصاروخية على السعودية، متعهدا بالحفاظ على أمن المملكة.



وقال بايدن إن السعودية تواجه تهديدات من قوى مدعومة من إيران، في إشارة إلى تهديدات الحوثيين باستمرار للمملكة.

الرئيس الأمريكي أكد كذلك أن إدارته تبذل جهودًا حثيثة لحل الأزمة اليمنية، لافتاً إلى تعيين الدبلوماسي تيموثي ليندركينج مبعوثًا خاصًا بشأن اليمن.

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.