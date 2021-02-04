وزير التخطيط يناقش مع محافظ تعز مصفوفة المشاريع في المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع محافظ تعز نبيل شمسان مصفوفة المشاريع ضمن خطة المحافظة للعام 2021م ومشاريع البرنامج الاستثماري المركزية واعادة التمويل للمشاريع ذات التمويل الحكومي للاعوام السابقة.



وأكد باذيب اهتمام الوزارة بمحافظة تعز ومتابعة الشركاء والمانحين الدوليين بخصوص تنفيذ المشاريع في مختلف القطاعات وخصوصا التنموية.

ولفت إلى أن قيادتي وزارة التخطيط والسلطة المحلية في محافظة تعز ستعملان بتوجه ونسق واحد لتحقيق النجاح المنشود في المرحلتين الراهنة والقادمة من أجل تحسين الأوضاع العامة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

من جانبه أكد محافظ تعز ان السلطة المحلية تولي اهتمام كبير المشاريع التنموية وتسهيل عمل المنظمات الدولية للعمل على تحسين الأوضاع العامة.

من جانبه قدم مدير مكتب التخطيط بمحافظة تعز نبيل جامل تقريرا عن اهم المشاريع التنموية والخدمية المنجزة وتقرير تقييم عمل المنظمات الدولية في المحافظة للعام 2020م.