شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ضبط افراد من عصابة تمتهن السرقة والتقطع في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة القبض على شخصين في أحد فنادق شحن ينتمون إلى عصابة تمتهن السرقة والنشل في المحافظة.



وأوضح مصدر أمنى وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الأجهزة الأمنية بعد تلقيها بلاغ يتضمن سرقة سيارة احد المواطنين بمديرية شحن تمكنت من ضبط المدعو (ف. ح. أ) و ( ع. م.ح) في احدي الفنادق وبحوزتهم مبالغ مالية مسروقة وقد تم فتح محاضر جمع الاستدلالات في مواجهتهم وتم اعترافهم بواقعة السرقة وفي قضايا أخرى ولازالت الاجراءات مستمرة في مواجهة المضبوطين ليتسنى استكمال الاجراءات تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة المتخصصة.