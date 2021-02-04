إقرار موعد معرض مأرب الأول للكتاب والفعاليات المصاحبة له

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اقرت اللجنة الاشرافية لإقامة معرض مأرب الأول للكتاب والفعاليات المصاحبة له في إجتماعها اليوم الخميس، برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، تحديد يوم العاشر من فبراير الجاري لإقامة المعرض الذي سيعرض 15 الف عنوان بمشاركة 20 دار نشر محلية وعربية الى جانب مشاركة شخصيات ثقافية وادبية وفنية وسياسية في الفعاليات المصاحبة للمعرض.



وتطرق الإجتماع إلى البرنامج العام للمعرض الذي سيستمر 10 ايام والفعاليات المصاحبة والترتيبات اللازمة الامنية واللوجستية له.

وفي الإجتماع، شدد الوكيل الباكري على ضرورة ان يكون التنظيم لهذه التظاهرة الثقافية التي تشهدها المحافظة لاول مرة، بمستوى يليق بهذا الحدث ومظاعفة الجهود من اجل انجاح الترتيبات اللوجستية بدءا بتجهيز المعرض ووصول الكتب التي ستشارك بها دور النشر مرورا بوصول الوفود واقاماتهم ثم انطلاق المعرض وبرنامج الفعاليات المصاحبة وحركة الزائرين للمعرض وغيرها من الترتيبات.

وأكد على ضرورة ان تعكس الفعاليات المصاحبة للمعرض من محاضرات وندوات ثقافية وادبية وفنية وفلكلورية، عراقة وغنى المحافظة بالموروث الثقافي والحضاري وتراث انساني عالمي والذي تزخر به مأرب ويعد واحد من المقاصد السياحية العالمية.