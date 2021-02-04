تعز.. تسجيل 868 مصابًا جديدًا بالسرطان خلال 2020

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن) اليوم الخميس، استقبال أكثر من 800 مصابا بمرض السرطان خلال العام الفائت 2020.



جاء ذلك خلال افتتاح معرض صور يوثق مراحل مكافحة السرطان في المحافظة، والذي يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان والأسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان.



وقال مدير المؤسسة مختار أحمد سعيد، إن مركز الأمل لعلاج الأورام التابع للمؤسسة الوطنية استمر في تقديم خدماته رغم كافة الظروف التي لحقت به خلال الفترات السابقة.



وأشار إلى أن المركز استقبل 868 مصابًا جديدًا بالسرطان خلال عام 2020 لافتًا إلى أن إجمالي المصابين بالسرطان في المركز بلغ عددهم نحو 8700 مصاب.



من جهتها، شددت مسؤولة الإعلام بالمؤسسة أسماء الشيباني على ضرورة استمرار الدعم المجتمعي والمساندة للمركز والمؤسسة من أجل استمرار جهود مواجهة المرض علاجًا ووقاية.



ووفق الشيباني، فإن مثل هذه الفعاليات تعزز من الحضور المجتمعي الداعم وتشجع على بذل جهود مضاعفة لتخفيف معاناة آلاف مرضى السرطان.



كما أحتوى المعرض على مزادًا للوحات تشكيلية تم بيعها لصالح مرضى السرطان.



يذكر أن مركز الأمل لعلاج الأورام بتعز يُعد ثاني أكبر مركز لعلاج الأورام في اليمن ويقدم خدماته لأكثر من 7 آلاف مصابا بالسرطان من محافظات تعز ولحج والضالع وإب.



وكان مركز الأمل الواقع في منطقة النقطة الرابعة شرق تعز، قد توقف عن العمل إثر تعرضه للقصف في يوليو 2015، لكنه استأنف نشاطه من جديد مطلع العام الماضي.

