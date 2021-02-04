وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب يلتقي بالمؤسسات والمنظمات الشبابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب الدكتور منير لمع، دعم الوزارة ومساندتها للمنظمات الشبابية بهدف تعزيز الشراكة بين المنظمات الشبابية ووزارة الشباب والرياضة بما يسهم في تنمية الشباب، في مجالات التأهيل والتدريب وخلق فرص العمل.



جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن مندوبي المؤسسات والمنظمات الشبابية الفاعلة بعدن .

واشاد الوكيل لمع بدور قطاع الشباب ومنظمات المجتمع المدني في خدمة المواطن والمجتمع خلال لافترة الماضية .. منوهاً بأهمية شراكة الوزارة مع المنظمات الشبابية من أجل إنجاح خطة الوزارة القادمة المتمثلة بجعل 2021 عام إستكمال كافة المشاريع الرياضية في مختلف المحافظات .

بدورهم أكد مندوبو المنظمات والمؤسسات الشبابية على أهمية تحقيق شراكة حقيقية بين الوزارة والمنظمات لانجاح اعمالهم ومشاريعهم القادمة .. مشيدين بدعم وزارة الشباب والرياضة لمختلف المبادرات الشبابية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية .

حضر اللقاء، الوكيل المساعد لقطاع الشباب بالوزارة عبدالله مهيم، ومدير عام الدراسات والبحوث الشبابية بالوزارة عبدالمعين الحماطي ومدير عام تنمية الشباب بالوزارة عبدالله البكري .