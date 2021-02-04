شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة الاحتياجات التنموية لمديرية حصوين بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، مع مدير عام مديرية حصوين ياسر الأسد، احتياجات المديرية من المشاريع الخدمية.

واستعرض الأسد أهم احتياجات المديرية من المشاريع الملحة وأهمية هذه المطالب خاصة في قطاع الكهرباء والصحة.

وأكد نيمر حرص السلطة المحلية على توفير احتياجات المديريات وتحسين الخدمات العامة للمواطنين.