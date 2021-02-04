شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إختتام دورة تدريبية في مجال النساء والولادة بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتمت اليوم بالمكلا، الدورة التدريبية الثانية في أساسيات الأشعة التلفزيونية بمجال النساء والولادة بتمويل وتنفيذ مؤسسة صلة لتنمية.



وأوضحت مديرة الصحة الانجابية الدكتورة فاطمة العيدروس، أن الدورة استهدفت 12 متدربة من مديريات المكلا، و الشحر و غيل باوزير و بروم ميفع و الريدة و قصيعر، وهدفت إلى التعريف بالجهاز وكيفية استخدامه في فحص الجنين والام الحامل خلال فترة الحمل وفحص الام غير الحامل ومعرفة الوضع الطبيعي وغير الطبيعي لديها .