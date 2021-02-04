حيدان يطلع خبير لجنة العقوبات الدولية على نتائج التحقيقات الخاصة بقصف مطار عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان خبير لجنة العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي السيد فولف ـ الذي يزور اليمن حاليا للاطلاع على نتائج التحقيق في حادثة استهداف مطار عدن ـ على خلاصة عمل اللجان المكلفة ونتائج جمع الأدلة الجنائية في واقعة القصف وإجراءات التحقيق التي اجرتها اللجنة بشان الحادثة.



وتناول خبراء اللجنة الإجراءات اللاحقة لوقوع القصف الإرهابي، ومواقع سقوط الصواريخ ونوعيتها حسب الادلة والقرائن الواضحة التي تم استخلاصها والتي رفعتها اللجنة في تقريرها، وما توصل اليه الخبراء بهذا الشأن.

وكان المسئول الأممي وصل الى عدن يوم أمس في اطار جهود المنظمات الدولية في نشر السلام ومكافحة الجريمة، وترسيخ مبادئ القانون الدولي، وحقوق الإنسان وضمن في اطار اهتمامات مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة المستمرة في تنسيق الجهود لمنع استهداف الأعيان المدنية، والمطارات والمنشآت المدنية، والعمل على ابراز الحقائق في جريمة استهداف المطار نهاية ديسمبر الماضي لحظة وصول الحكومة وأدى إلى سقوط العشرات من المدنيين بين قتيل وجريح.