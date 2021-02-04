الشرجبي يوقع بروتوكول مع مؤسسة ينابيع الخير لتنفيذ مشاريع بقطاع المياه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وقع وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع رئيس مؤسسة ينابيع الخير الشيخ توفيق محمد حسين، بروتوكول خاص بتدخلات المؤسسة في مشروع إعادة تأهيل مياه عدن الكبرى في مرحلته الثالثة الممول من الجمعية الكويتية للإغاثة.



ويتضمن البرتوكول تنفيذ مشاريع حفر وتأهيل آبار، وإنشاء خزانات مائية وتأهيل وصيانة خطوط الضخ، وتشييد الحواجز المائية، وتوريد وتركيب معدات الضخ وأنظمة الطاقة الشمسية، إضافة إلى تنفيذ الأنشطة ذات الصلة بتعزيز مستوى قدرات مؤسسات المياه بما يضمن الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشاد الوزير الشرجبي، بتدخلات المؤسسة في قطاع المياه .. مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشاريع التي من شأنها المساهمة بتوفير خدمة المياه للمواطنين.

حضر اللقاء مستشار وزير المياه المهندس نجيب محمد أحمد، ونائب رئيس المكتب الفني بالوزارة المهندس منير الأغبري.