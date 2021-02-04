اختتام دورة تربوية للمعلمين في مرخة السفلى بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتم الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا اليوم فعاليات الدورة التربوية لمائة ثمانية عشر معلما ومعلمة بمديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة، وذلك في اطار منحة الحكومة الالمانية عبر (kfw) .



وتلقى المشاركون في الدورة التي استمرت ثمانية عشر يوما حزمة من المعارف النظرية والعملية المرتبطة بمهارات القراءة والاملاء واساليب تدريسها ومهارات واستراتيجيات تدريس الرياضيات لصفوف الثلاثة الاولى من مرحلة التعليم الاساسي .

وفي اختتام الدورة أكد رئيس شعبة التدريب بمكتب تربية شبوة خليل بافجيش، ومدير مكتب التربية والتعليم بمديرية مرخة السفلى مبارك جردان على اهمية الدورة في رفع قدرات المعلمين .. مشيرين إلى أن حاجة معلمي هذه الصفوف لمثل هذه الدورات باعتبارها تمثل الوعاء الاولي لتكوين العلمي والمعرفي لطلاب ،منوها بضرورة مراعاة خصائصهم النفسية والذهنية فيها ،مشيدين بنوعية وجودة تدخلات الصندوق الاجتماعي في القطاع التعليمي بالمديرية .

حضر اختتام الدورة ممثل الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمكلا ماجد الحرض .