اجتماع موسع يقر رفع محطات الغاز من الأحياء السكنية في عدن والمحافظات المحررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أقر اجتماع موسع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ضم وكيل وزارة الصناعة والتجارة علي الشرفي ووكيل وزارة الإدارة المحلية عوض مشبح وعدد من مُلاك محطات الغاز، رفع محطات الغاز من الأحياء السكنية نظرا لخطورتها وحرصا على سلامة أرواح المواطنين، وذلك ابتداءا من عدن وصولا إلى كافة المحافظات المحررة.



وشدد الاجتماع الذي يأتي بتوجيهات من وزير الصناعة محمد الأشول ونائبه سالم الوالي، وشارك فيه وكيل نيابة الصناعة هاني الصراري، ومدير مكتب الصناعة في عدن محمد عبادي، ومدير عام استقرار الأسواق وحماية المستهلك في صناعة عدن فضل صويلح، بضرورة التزام مُلاك محطات الغاز بمعايير السلامة المهنية والرؤى والمقترحات الهادفة لتصحيح وضع محطات الغاز والحد من خطورتها.. مشيدا بتجاوب مُلاك المحطات الذين أكدوا استعدادهم لنقل مواقع محطاتهم إلى مواقع محددة بديلة ومناسبة.