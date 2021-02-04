اليمن برئاسة وزير الصناعة يشارك باجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

شارك اليمن بوفد ترأسه وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماع الدورة العادية (107) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة الجمهورية اللبنانية.



وخرج الاجتماع الذي انعقد بمشاركة الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بجملة من القرارات الهامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي والتي من شأنها تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك ومنها الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي، والسوق العربية للكهرباء ودعم الفئات الضعيفة في الأوبئة والأزمات.

وأعرب الوزير الأشول، عن شكره للدول العربية وجامعة الدول العربية على تقديمها الدعم المادي والمعنوي .. متطلعا لمزيد من الدعم والمساندة في ظل الظروف الراهنة لليمن .. منوها بإشارة أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، في كلمته التي ألقاها خلال جلسة الافتتاح إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحرجة التي تعيشها اليمن.

شارك في الاجتماع مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير رياض العكبري، ووكيل وزارة الصناعة علي الشرفي، والمستشار الاقتصادي بالوزارة وليد عبدالعزيز عبدالغني ومسؤول ملف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالوزارة غرام أمان.